لاعب الجونة: بداية الفريق هذا الموسم صعبة ورحلت عن الأهلي رغم عشقي له

قال عمرو عبدالفتاح «عموري» لاعب فريق الجونة، إن بداية فريقه هذا الموسم كانت صعبة بخسارته مباراتين أمام الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، مشيرًا إلى أن الفريق حسن أوضاعه بالفوز على إيسترن كومباني، قبل فترة التوقف.

وأضاف عبدالفتاح خلال تصريحات تليفزيونية، أن الموسم الماضي كانت بداية الفريق كانت رائعة، حيث تصدر ترتيب الجدول لفترة، قبل أن يتراجع في منتصف الموسم رغم الأداء الجيد.

وتابع اللاعب الشهير بعموري، أن مسيرته مع كرة القدم بدأت من براعم الكويت، قبل أن ينضم إلى ناشئي النادي الأهلي، عائدًا من الخليج، موضحًا أنه استمر في صفوف الأهلي لمدة 5 مواسم، وكان يسير بشكل جيد وقتها، قبل أن يعود إلى الكويت مرة أخرى.

واختتم تصريحاته: «أبلغت الأهلي بضورة سفري إلى الكويت مرة أخرى رغم عشقي للأهلي، وسافرت بالفعل رغم احتياج الفريق لي وكنت وقتها في سن الـ18 عامًا لكن ظروف عائلية هي اضطرتني للسفر، واقتنع النادي في النهاية ومنحني الاستغناء الخاصة بي».