رئيس الاحتياطي الفيدرالي: سنعمل على إبطاء وتيرة ارتفاع سعر الفائدة في ديسمبر

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إنه سيعمل على إبطاء وتيرة ارتفاع سعر الفائدة في ديسمبر، مشيرًا إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقبل، متخليًا عن سلسلة غير مسبوقة من أربع زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة تهدف إلى مكافحة التضخم المرتفع.

وأضاف باول في خطاب ألقاه يوم الأربعاء أمام معهد بروكينجز، أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، أن سوق العمل بحاجة إلى مزيد من الهدوء وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عليه أن يكون واثقًا من أن التضخم سيحقق تحسناً دائمًا نحو هدفه البالغ 2٪.

وأشار في خطابة أن الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بسرعة وسيستغرق الأمر وقتًا حتى تؤثر هذه التحركات على الاقتصاد، فمن المنطقي أن يبطئ المسؤولون زيادات الأسعار.

وقال باول: "إن وقت تعديل وتيرة زيادات أسعار الفائدة قد يأتي بمجرد اجتماع ديسمبر".

ويقترب التضخم من أعلى مستوى له في 40 عامًا، وقد تسبب في أسرع سلسلة من زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أوائل الثمانينيات.

ويسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض التضخم عن طريق إبطاء الاقتصاد من خلال تشديد الشروط المالية - مثل تكاليف الاقتراض المرتفعة، وانخفاض أسعار الأسهم.

وقد رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية في 2 نوفمبر إلى نطاق بين 3.75٪ و 4٪، ويتوقع العديد من الخبراء أن الاحتياطي الفيدرالي يميل نحو الموافقة على زيادة 0.5 نقطة في اجتماعهم في 13-14 ديسمبر.