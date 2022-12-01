شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية التوسع في تربية رؤوس الماشية المحسنة ورثيًا، واستبدال رؤوس الماشية المتوفرة حاليا لدى الفلاحين.

وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس: «يلا غيروا البلد دي كلكم، لو تقدم دعم زكاة مال أو صدقة، أنت تأكلني ولا تديني راس زي دي؟ هتديني الراس دي مرة ومش هتاكلني تاني خلاص».

وتوجه بحديثه لرئيس جمعية الأورمان، قائلًا: «أنا مع الجمعيات والله، ومستعد نجري في الموضوع ده أكثر من كده.. مش بلومك والله أنا بلوم نفسي، ولازم نحط إيدنا في إيد بعض، عشان نغير حياة الناس ونسعدهم».

واستطرد: «مش هنقدر نغني البلد دي غير بالأفكار، عمل وفكر.. فكرة ومنستكترش علينا إن إحنا نعملها».

وأشار إلى أهمية تكاتف الحكومة والمصانع، ووضع رؤية بشان الأرقام المتحققة لتغيير رؤوس الماشية كل عام، مختتمًا: «الدنيا هتتغير خالص، والراجل لو عنده راسين من دول هيعمل 400 جنيه في اليوم، يعني 12 ألف جنيه في الشهر، حاجة تانية غير اللي إحنا فيه خالص».