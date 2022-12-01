مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين إثر تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل بالسويس

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرون، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص، بكمين الـ109 طريق السويس- القاهرة.

تلقى مدير أمن السويس عبد الرحمن هريدي، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سياره ملاكي مع سياره ميكروباص على طريق مصر السويس داخل كمين الكيلو 109 اتجاه السويس.

وجه مدير مرفق الإسعاف بالسويس الدكتور محمد طنطاوي بالدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى السويس العام.

من جانبه، تابع الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس إجراءات تسكين المصابين في الأقسام الطبية ورفع حالة الطوارئ واستدعاء الأطقم الطبية للتعامل مع الحادث، مشيرا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ داخل المستشفى العام واستدعاء جميع الأطباء من كل التخصصات المختلفة لعلاج المصابين.