 مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين إثر تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل بالسويس - بوابة الشروق
الخميس 1 ديسمبر 2022 10:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين إثر تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل بالسويس

صورةأرشيفيه
صورةأرشيفيه
السويس - أ ش أ
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 9:48 ص | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 9:48 ص

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرون، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص، بكمين الـ109 طريق السويس- القاهرة.

تلقى مدير أمن السويس عبد الرحمن هريدي، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سياره ملاكي مع سياره ميكروباص على طريق مصر السويس داخل كمين الكيلو 109 اتجاه السويس.

وجه مدير مرفق الإسعاف بالسويس الدكتور محمد طنطاوي بالدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى السويس العام.

من جانبه، تابع الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس إجراءات تسكين المصابين في الأقسام الطبية ورفع حالة الطوارئ واستدعاء الأطقم الطبية للتعامل مع الحادث، مشيرا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ داخل المستشفى العام واستدعاء جميع الأطباء من كل التخصصات المختلفة لعلاج المصابين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك