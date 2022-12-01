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كأس العالم| مواجهة أندلسية مثيرة.. المغرب تصطدم بإسبانيا في ثمن النهائي

محمد جلال
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 10:56 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:02 م

حسم منتخب إسبانيا تأهله إلى دور الـ 16 بعدما تلقى هزيمة من نظيره اليابان بهدفين لهدف في اللقاء الذي اقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وسجل منتخب إسبانيا في البداية عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 12 من كرة عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق سيزار أزبليكويتا إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها ألفارو موراتا برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، باغت منتخب اليابان المنتخب الإسباني بهدف مبكر عن طريق ريتسو دوان الذي استغل رعونة لاعبي إسبانيا في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء استغله جونيا إيتو ونجح في استخلاص الكرة وتمريرها لزميله ريتسو دوان ليطلق تسديدة صاروخية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وبعدها بدقيقة واحدة، نجح منتخب اليابان من تسجيل الهدف الثاني عن طريق أو تاناكا وذلك بعد مراجعة تقنية الفيديو من قبل الحكم الجنوب أفريقي جوميز لتتحول المباراة المثيرة.

وبهذه النتيجة، يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره المغرب في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم.


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