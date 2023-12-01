رئيس لجنة مجموعة اليورو يتوقع انخفاض العجز في منطقة اليورو العام القادم

قال رئيس لجنة مجموعة اليورو باسكال دونوهو، إن أشكال عجز الميزانية في منطقة اليورو التي تضخمت خلال جائحة كورونا وأزمة الطاقة ستنخفض العام المقبل مع بقاء الاقتصاد مرنا.

وفي تصريحات لتليفزيون بلومبرج قال دونهو اليوم الجمعة، إن "أشكال العجز أعلى بقليل من 3% في المتوسط في الوقت الحالي، وسوف تنخفض إلي أقل من 3% في العام المقبل، وأتوقع أن يعود إجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلي ما كنا عليه في عام 2019".

وقال رئيس لجنة مجموعة اليورو، التي تجمع وزراء مالية منطقة اليورو العشرين، إنه يتوقع أن تشهد المنطقة نموا أقل، وليس ركودا في عام 2024، مدعوما بمستويات التوظيف المرتفعة.

وأضاف: "أتوقع أننا سنشهد نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة تزيد على 1%".