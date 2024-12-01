أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تصميم حكومته على «حماية مصالح إسرائيل الحيوية والحفاظ على إنجازات الحرب»، وفق تعبيره.

وخلال لقائه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وعدد من جنود سلاح المدرعات، قال نتنياهو: «تتم متابعة التطورات طوال الوقت، هناك زيادة كبيرة في التعبئة وهناك روح عظيمة وهذه الروح ملك لجيل النصر ونحن ننتصر»، بحسب وكالة سبوتنيك.

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، أوضح بالقول: «نقوم بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بطريقة حازمة للغاية، وأي انتهاك من قبل حزب الله سيقابل على الفور برد قوي من الجيش الإسرائيلي».

وأشار نتنياهو إلى الأحداث في سوريا، قائلا: «في الوقت نفسه، نحن نراقب التطورات في سوريا عن كثب».

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، مخلفة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

وفي لبنان، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب.