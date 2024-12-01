مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: لن نعيد الأسلحة النووية إلى أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا تدرس فكرة إعادة الأسلحة النووية التي تنازلت عنها أوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وأدلى سوليفان بهذا التصريح عندما سُئل بخصوص مقال لصحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي أفاد بأن بعض المسئولين الغربيين ألمحوا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يمنح أوكرانيا أسلحة نووية قبل تركه الرئاسة، بحسب وكالة رويترز.

وقال لشبكة إيه.بي.سي الإخبارية: «هذا ليس موضع بحث.. لا، ما نفعله هو زيادة القدرات التقليدية المتنوعة لأوكرانيا ليتسنى لشعبها الدفاع بفاعلية عن نفسه ودفع المعركة للجانب الروسي وليس (منحهم) قدرات نووية».

والأسبوع الماضي، وصفت روسيا الفكرة بأنها "جنون تام" وقالت إن منع حدوث مثل هذا الاحتمال هو من أسباب إرسال موسكو قوات إلى أوكرانيا.

وورثت كييف أسلحة نووية من الاتحاد السوفيتي بعد انهياره في 1991 لكنها تخلت عنها بموجب اتفاقية في 1994، مذكرة بودابست، في مقابل ضمانات أمنية من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا.