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لقي شخص مصرعه، غرقا في مياه نهر النيل بمنطقة السباعية بمدينة إدفو بأسوان، اليوم الأحد.

وتلقت الأجهزة المعنية بأسوان، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص غارقا في مياه نهر النيل بإدفو.

وعلى الفور، انتقل رجال الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ ونجحوا في انتشال الجثمان، وتم نقله إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة؛ لمعاينته وبالفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية، يبلغ من العمر 55 عاما.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها؛ للوقوف على أسباب الوفاة.