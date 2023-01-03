 صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات قريبا - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 يناير 2023 12:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات قريبا

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 11:33 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 11:33 م
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أنه يجري محادثات لوجستية مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة قبل زيارة مقررة قريبا لنتنياهو، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الاثنين، إن الزيارة المرتقبة ربما تتم في الأسبوع المقبل، رغم أن التواريخ الدقيقة وخط سير الرحلة لا يزالان قيد الإعداد، بحسب مصادر في مكتب رئيس الوزراء.

يشار إلى أنه لم يسبق لنتنياهو أن قام بزيارة رسمية إلى تلك الدولة الخليجية وأن خليفته بعد انتخابات عام 2021 نفتالي بينيت، كان أول رئيس وزراء إسرائيلي يقوم برحلة رسمية لدولة الإمارات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك