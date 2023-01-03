صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات قريبا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أنه يجري محادثات لوجستية مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة قبل زيارة مقررة قريبا لنتنياهو، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.



وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الاثنين، إن الزيارة المرتقبة ربما تتم في الأسبوع المقبل، رغم أن التواريخ الدقيقة وخط سير الرحلة لا يزالان قيد الإعداد، بحسب مصادر في مكتب رئيس الوزراء.



يشار إلى أنه لم يسبق لنتنياهو أن قام بزيارة رسمية إلى تلك الدولة الخليجية وأن خليفته بعد انتخابات عام 2021 نفتالي بينيت، كان أول رئيس وزراء إسرائيلي يقوم برحلة رسمية لدولة الإمارات.