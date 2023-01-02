 مجلس الشوري القطري يدين محاولات الحكومة الإسرائيلية تهويد القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الشوري القطري يدين محاولات الحكومة الإسرائيلية تهويد القدس

الدوحة (د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 8:38 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 8:38 م
أعرب مجلس الشورى القطري، اليوم الاثنين، عن إدانته واستنكاره لاستمرار محاولات الحكومة الاسرائيلية تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن المجلس نبه إلى خطورة أنشطة تطوير الاستيطان على عملية السلام وحل الدولتين.

ولفت المجلس إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكاً واضحا لحقوق الشعب الفلسطيني، وللمواثيق والقرارات الدولية المتعلقة بوضع مدينة القدس.

وطالب مجلس الشورى البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات العالم باتخاذ موقف حيال سياسة الاستيطان، باعتبارها اعتداء صارخا وانتهاكا سافرا للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

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