 8 قوافل علاجية ومعارض ملابس لغير القادرين بقرى المنيا خلال ديسمبر 2022 - بوابة الشروق
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8 قوافل علاجية ومعارض ملابس لغير القادرين بقرى المنيا خلال ديسمبر 2022

قافلة طبية
قافلة طبية
ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 1:51 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 1:51 م

أعلن ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أنه في ظل استكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت المديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا خلال شهر ديسمبر 4 قوافل علاجية و4 معارض أثاث.

وقال "بخيت"، إن القوافل استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين بالتعاون مع مستشفى المنيا الجامعي، فضلًا عن تقديم 47 خدمة طبية من عمليات قلب وعيون، وتسليم أجهزة تعويضية وسماعات طبية.

وأشار وكيل وزارة التضامن بالمنيا، أن فعاليات نهاية العام تضمنت 4 معارض أثاث وأجهزة كهربائية وتوزيع ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع.

وأعلن "بخيت"، أن المديرية اختتمت عام 2022 بتنظيم قافلة علاجية بمستشفى المنيا الجامعي، استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقريتي أتقا وتنده بمركز ملوي.

وأوضح أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه.


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