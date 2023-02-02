القوات الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا من قرية شمال شرق رام الله

أفاد مسؤول فلسطيني باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 15 مواطنا فلسطينيا من قرية المغير، شمال شرق رام الله، غالبيتهم أطفال.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن مرزوق أبو نعيم عضو مجلس قروي المغير قوله إن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت 15 مواطنا على الأقل".

وكان نادي الأسير الفلسطيني أفاد ، في تقرير أصدره الشهر الماضي ، باعتقال السلطات الإسرائيلية أكثر من 170 فلسطينيا في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الجاري.

وبحسب التقرير ، فإن سبعة آلاف حالة اعتقال سُجلت خلال العام الماضي "حيث تشكل عمليات الاعتقال إحدى أبرز السياسات الثابتة للجيش الإسرائيلي بشكل يومي لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة ضده".