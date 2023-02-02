 القوات الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا من قرية شمال شرق رام الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا من قرية شمال شرق رام الله


نشر في: الخميس 2 فبراير 2023 - 9:02 ص | آخر تحديث: الخميس 2 فبراير 2023 - 9:02 ص

أفاد مسؤول فلسطيني باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 15 مواطنا فلسطينيا من قرية المغير، شمال شرق رام الله، غالبيتهم أطفال.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن مرزوق أبو نعيم عضو مجلس قروي المغير قوله إن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت 15 مواطنا على الأقل".

وكان نادي الأسير الفلسطيني أفاد ، في تقرير أصدره الشهر الماضي ، باعتقال السلطات الإسرائيلية أكثر من 170 فلسطينيا في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الجاري.

وبحسب التقرير ، فإن سبعة آلاف حالة اعتقال سُجلت خلال العام الماضي "حيث تشكل عمليات الاعتقال إحدى أبرز السياسات الثابتة للجيش الإسرائيلي بشكل يومي لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة ضده".


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