القبض على سائح أمريكي بعد تخريب في كنيسة بالقدس

ألقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي القبض على سائح من الولايات المتحدة في القدس بعد مزاعم بإسقاطه تمثال للسيد المسيح وتحطيمه.



ووفقا للشرطة حدثت الواقعة اليوم الخميس، في كنيسة في أولى محطات "درب الصليب" الذي، وفقا للعقيدة المسيحية، سلكه السيد المسيح قبل أن يتم صلبه.



وأظهر مقطع مصور تمت مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي حارس أمن يدفع رجلا إلى الأرض بجانب التمثال المهشم.



وذكرت شرطة الاحتلال، أنها تتعامل بجدية شديدة مع المؤسسات والمواقع الدينية. ستستمر الشرطة في التصرف بحزم ضد العنف والتخريب في المواقع المقدسة لجميع الأديان".



كما تحقق حاليا فيما إذا كان المشتبه به يعاني من مشكلات نفسية.



وقالت جماعة الفرانسيسكان الدينية في الأراضي المقدسة، التي تدير الموقع: "نتابع بقلق وندين بشدة التوالي المتنامي لأعمال الكراهية والعنف الخطيرة ضد المجتمع المسيحي في إسرائيل".



يشار إلى أن هذه خامس واقعة في غضون خمسة أسابيع فقط.



وذكرت تقارير أن الرجل المشتبه بارتكابه حادث اليوم يهودي.