إسرائيل تقصف أهدافا في غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع

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أغارت القوات الإسرائيلية على أهداف في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع الساحلي، بحسب ما أعلن الجيش على تويتر في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات استهدفت "موقعا لإنتاج المواد الكيماوية الخام، إلى جانب موقع لتصنيع الأسلحة" يقال إنه تابع لحركة حماس، التي تسيطر على القطاع.

ووفقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة، هاجمت طائرات مقاتلة إسرائيلية أهدافا في مخيم للاجئين في وسط غزة.

وقبل ساعات قليلة من الهجوم الإسرائيلي، أعلن الجيش أنه اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة.

وقال الجيش على تويتر: "الجيش الإسرائيلي يحمل حماس المسؤولية عن جميع الأنشطة الإرهابية المنطلقة من غزة وسيواجه عواقب الانتهاكات الأمنية ضد إسرائيل".

وانطلقت صفارات الإنذار في مدينة سديروت بالقرب من الحدود مع المنطقة الساحلية.

وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) قالت إن "طائرات الاحتلال الحربية من نوع "إف16" قصفت بـ5 صواريخ على الأقل موقعاً وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة".