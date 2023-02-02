إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة للمرة الثانية خلال أيام

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شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على قطاع غزة اليوم الخميس، مستهدفة مواقع لفصائل مسلحة، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان.

وذكرت المصادر، أن غارات إسرائيل استهدفت موقعي تدريب وأرضا زراعية في وسط وشمال قطاع غزة؛ ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، أن "وسائط الدفاع الجوي" التابعة لها تصدت للطائرات الإسرائيلية بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن غاراته على غزة جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع على جنوب إسرائيل الليلة الماضية.

وسمعت أصوات انفجارات في سماء غلاف غزة ناتجة عن تصدي القبة الحديدية الإسرائيلية لقذيفتين صاروخيتين أطلقتا من القطاع بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية.