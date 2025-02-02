رجل يهدد ركابا بسكين داخل أحد قطارات الضواحي في ميونخ جنوبي ألمانيا

أفادت الشرطة الاتحادية الألمانية بأن رجلا هدد عدة ركاب بسكين داخل أحد قطارات الضواحي بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، دون أن يُصاب أحد بأذى.

وأوضحت الشرطة أن الركاب الأربعة الذين تعرضوا للتهديد فروا إلى الجزء الأمامي من القطار، حيث قام سائق القطار بإيوائهم داخل مقصورة القيادة لحمايتهم. في النهاية، تم حبس الرجل البالغ من العمر 45 عامًا في الجزء الذي كان موجودا فيه من القطار ثم تم إلقاء القبض عليه.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، كان المشتبه به هدد ركابًا آخرين في قطار إقليمي بسكين في وقت سابق قبل الحادث. وفي قطار الضواحي بمدينة ميونخ، كان الرجل يحمل بحوزته سكين مطبخ بشفرة طولها 18 سنتيمترًا.

وأضافت الشرطة أن الرجل أثار الخوف والذعر بين الركاب حيث يُعْتَقَد أنه قام بتمثيل حركات طعن وقطع بالسكين في الهواء، وأنه قال للركاب إنهم يجب أن يخافوا منه. وبعد القبض عليه، تم اكتشاف أن نسبة الكحول في دمه بلغت 46ر0 في الألف.

وتبين أن الرجل معروف لدى الشرطة بارتكاب عدة جرائم مشابهة في السابق. وقالت الشرطة إن الادعاء العام أصدر أمرا بإيداع الرجل في مصحة نفسية حيث يخضع للمراقبة الشرطية.