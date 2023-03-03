رئيسة المفوضية الأوروبية تزور كندا وأمريكا الأسبوع المقبل

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن رئيستها أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى كندا والولايات المتحدة الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات بشأن حرب أوكرانيا، والتجارة وقضايا أخرى عبر الأطلسي.

ومن المقرر أن تعقد فون دير لاين، اجتماعا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن في ختام رحلتها يوم الجمعة المقبل.

ومن المرجح أن تشمل القضايا التي سيناقشها الجانبان النزاع بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي، الذي يقدم مليارات الدولارات من الاستثمارات لحماية المناخ بالنسبة للشركات التي تستثمر في الولايات المتحدة.

وهناك مخاوف أوروبية من أن ذلك قد يمنح الولايات المتحدة ميزة تنافسية.

ووفقا للبيت الأبيض، تريد فون دير لاين وبايدن إجراء مباحثات بشأن التحديات التي تفرضها الصين.

ومن المقرر أن تشمل رحلة فون دير لاين لكندا، زيارة برفقة رئيس الوزراء جاستن ترودو لقاعدة عسكرية، حيث من المقرر أن نقل جنود كنديين منها إلى بولندا لتقديم مساعدة إنسانية للاجئين الأوكرانيين.