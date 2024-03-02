تفحم سائق نقل أشتعلت النيران بسيارته بعد حادث تصادم في الجيزة

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لقى سائق مصرعه بعدما اشتعلت النيران به وسيارته "نقل مقطورة"، عقب اصطدامها بسيارة نقل أخرى محملة بكمية من البطاطس بطريق الواحات في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري واشتعال النيران بسيارة بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء لمحل البلاغ، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

وتبين اصطدام سيارة "نقل مقطورة" بسيارة نقل محملة بالبطاطس واشتعال النيران بالأولى، ونتج عن الحادث مصرع سائق السيارة الاولى بعدما اشتعلت النيران بجسده، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ الأمن على سائق ومرافق مالك سيارة النقل المحملة بالبطاطس، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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