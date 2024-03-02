البابا فرنسيس والمستشار الألماني يعقدان أول اجتماع لهما اليوم

يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس، مع بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، في الفاتيكان اليوم السبت.



ويستقبل رئيس الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس، المستشار شولتس في اجتماع خاص يستمر ساعة في الحادية عشرة صباحا (1000 بتوقيت جرينتش)، وهو أول اجتماع لهما.



ولم يعلن مكتب شولتس أو الفاتيكان الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع.



وكان البابا قد التقي مع شولتس العام الماضي في جنازة البابا السابق الراحل بنديكت السادس عشر، الذي كان قد ولد في جنوب ألمانيا وقضى وقتا طويلا كقس وعالم دين ورئيس أساقفة هناك.



وقد وصل شولتس إلى روما يوم الجمعة في زيارة إلى إيطاليا تستغرق يومين، ويلتقي خلالها مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.