يواصل الفنان عمرو صحصاح، تصوير أحداث دوره بمسلسل "عتبات البهجة"، من بطولة الفنان يحيى الفخراني، عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، سيناريو وحوار مدحت العدل، إنتاج جمال العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة.



ويجسد "صحصاح"، ضمن أحداث العمل دور "مصطفى"، وهو سكرتير "بهجت الأنصاري"، في أحد المشاريع التي يشارك فيها.



وأعرب "صحصاح"، في تصريحات صحفية عن سعادته البالغة بوقوفه أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني، وعودته للعمل مجددا مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، فضلًا عن تعاونه مع المنتج جمال العدل، والمؤلف مدحت العدل.



ومسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة.



كما يشارك "صحصاح"، في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل "صدفة"، من بطولة الفنانة ريهام حجاج، والفنان خالد الصاوي، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ويجسد من خلاله شخصية "مصباح".