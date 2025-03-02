 هيئة الرقابة على الصادرات: 119 مليار دولار حجم التجارة العام الجاري.. و41 مليارا للصادرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيئة الرقابة على الصادرات: 119 مليار دولار حجم التجارة العام الجاري.. و41 مليارا للصادرات

صفاء عصام الدين
نشر في: الأحد 2 مارس 2025 - 3:37 م | آخر تحديث: الأحد 2 مارس 2025 - 3:37 م

قال اللواء مهندس عصام محمود علي النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن ملف الصادرات شهد طفرة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت أرقام الصادرات 41 مليار دولار.

وأكد النجار، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن حجم التجارة بلغ 119 مليار دولار هذا العام، فيما بلغ العجز التجاري 37 مليار دولار بالسالب، وهذه سابقة هي الأولى.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هناك متابعة دورية مستمرة لتقليل مدة الإفراج الجمركي، وذلك في إطار حزمة من التسهيلات والإجراءات الجمركية، ومنذ ديسمبر الماضي تعمل المنظومة الجمركية بكامل طاقتها دون الحصول على يوم إجازة واحد، لافتًا إلى تسهيلات في منظومة الفحص الظاهري أيضًا، والعمل على تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وهو بدوره ما يساهم في خفض التكلفة على المصدرين، مع الاستمرار في تيسير الإجراءات لدعم المصدرين في المنظومة بالكامل.

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