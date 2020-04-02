مستشفيات ألمانية تستقبل 113 مصابا بكورونا من دول أوروبية أخرى

استقبلت مستشفيات ألمانية 113 مصابا بفيروس كورونا من دول أوروبية أخرى.

وأبلغت وزارة الخارجية الألمانية، وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه من بين المصابين، جاء 85 من مناطق مثقلة بالأعباء في فرنسا، و26 من إيطاليا، واثنان من هولندا.

ونقل البعض على متن طائرات من القوات الجوية الألمانية.

وتم حجز 81 سريرا إضافيا في أنحاء ألمانيا لمرضى من إيطاليا، و13 سريرا لمرضى من فرنسا.

وقالت ألمانيا، إنها عرضت على إسبانيا أماكن للمرضى الذين يحتاجون لرعاية مركزة، لكن الحكومة الإسبانية لم ترد بعد وتركز على إعادة توزيع المرضى داخل إسبانيا.

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية، بأن ألمانيا أرسلت إلى إيطاليا 7 أطنان من مواد الإغاثة، بما في ذلك أجهزة وأقنعة للتنفس.