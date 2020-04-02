مسؤول أفغاني: الحكومة بدأت تبادل السجناء مع طالبان

أعلن مسؤول أمني أفغاني كبير، أن الحكومة الأفغانية بدأت اليوم الخميس، عملية إطلاق سراح 100 سجين من طالبان مقابل الإفراج عن 20 من أفراد الأمن الأفغان.

وقال مسؤول كبير في مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني رفض ذكر أسمه "تقرر هذا الصباح إطلاق سراح 100 سجين من طالبان مقابل 20 من أفراد الأمن الأفغاني اليوم". وأضاف أن أسماء المفرج عنهم أرسلت إلى سلطات السجون، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت طالبان إن عملية التبادل تبدأ هذا الأسبوع حيث يعكف الجانبان على صياغة التفاصيل الفنية واللوجيستيات لاستقبال السجناء وسط تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان "تحتاج الأمور الفنية بعض الوقت، اعتقد أن إطلاق سراح 100 من مقاتلي طالبان و20 من أفراد قوات الأمن الأفغانية سيتم في وقت ما غدا أو بعد غد".

وأكد الجانبان أن سجناء طالبان سيطلق سراحهم من قاعدة باجرام العسكرية شمالي العاصمة كابول لكن موقع إطلاق سراح قوات الأمن الأفغانية لم يتحدد بعد.

ويمثل الإفراج عن 100 من مقاتلي طالبان الخطوة الأولى نحو تبادل 6000 سجين محتجزين لدى الحكومة الأفغانية وطالبان ضمن إجراءات بناء الثقة المهمة لنجاح اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء ما يقرب من عقدين من الحرب.

ووصل فريق من طالبان مؤلف من ثلاثة أشخاص إلى كابول يوم الثلاثاء الماضي لبدء عملية تبادل السجناء واجتمعوا مع مسؤولين أفغان على الرغم من العزل الصحي واسع النطاق لمكافحة فيروس كورونا بعد تسجيل 239 حالة إصابة وأربع وفيات بالمرض في أفغانستان.

وتريد طالبان إطلاق سراح خمسة آلاف من سجنائها قبل عقد محادثات مع الحكومة الأفغانية.

وسبق أن وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، يوم 29 فبراير في الدوحة، أول اتفاق سلام منذ 18 عاما من الحرب بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا، وإطلاق حوار أفغاني داخلي في شهر مارس بعد عقد صفقة حول تبادل الأسرى.