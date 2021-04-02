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الشرطة تحقق في حادثة احتجاز رهينة في غرب ألمانيا

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 أبريل 2021 - 11:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 أبريل 2021 - 11:07 ص
أطلقت الشرطة النار على رجل في بلدة أويسكيرشن غربي ألمانيا بعدما احتجز رهينة في أحد الفنادق، مُنهية بذلك الواقعة.

وأعلنت الشرطة اليوم الجمعة في بيان أن مسؤولين يحققون الآن في الواقعة.

وقالت شرطة كولونيا مساء أمس الخميس إن الرجل الذي كان مسلحا بسكين أصيب برصاصة في الفخذ بعد أن احتجز موظفا بالفندق كرهينة.

وأصيب موظف الفندق البالغ من العمر 22 عاما ونقل إلى المستشفى.

وادعى محتجز الرهينة أنه كان يحمل أيضا متفجرات وطالب بدفع مبلغ كبير لإطلاق سراح رهينته. وبدأت الواقعة في وقت مبكر من مساء أمس الخميس في مدخل الفندق.

وذكرت الشرطة أنه تم إخلاء الفندق خلال الليل. وأجرت الشرطة بمساعدة كلاب بوليسية عملية تفتيش داخل مبنى الفندق، إلا أنها لم تعثر بعد على أدلة على وجود متفجرات.

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