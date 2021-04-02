إيطاليا: حصيلة ضحايا كورونا تتخطى حاجز الـ110 آلاف وفاة

أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، تجاوز حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حاجز الـ110 آلاف بعد تسجيل 481 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت البيانات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية - أن العدد الكلي للوفيات الناجمة عن الفيروس منذ بداية انتشاره في الأشهر الأولى من العام الماضي، يبلغ على وجه التحديد 110 آلاف و328 شخصا.

وكانت بيانات قد صدرت عن المعهد العالي للصحة الإيطالية نهاية مارس الماضي، أشارت إلى أن متوسط أعمار ضحايا (كوفيد-19) يبلغ 81 عاما، بينما تبلغ نسبة أولئك دون الخمسين عاما 1.1% من الحصيلة الكلية.