رئيس وزراء فلسطين يدين اغتيال 3 شبان فجر أول أيام رمضان

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم السبت، جريمة اغتيال الشبان الفلسطينيين الثلاثة صائب عباهرة، وخليل طوالبة، وسيف أبو لبدة، فجر أول أيام شهر رمضان الفضيل في مُحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.



ووصف أشتية، في تصريحات له اليوم، "تلك الجريمة وما سبقها من عمليات قتل ترتكب خارج القانون بالجرائم المروعة، التي توجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية".



وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، قادة إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني والاستجابة لحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



كما طالب بتسليم جثامين الشهداء الثلاثة، والإفراج عن المعتقلين، معربا عن تعازيه لعائلات الشهداء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ومتمنيا السلامة للمصابين.