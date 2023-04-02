المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تشارك في ورقتي عمل حول التدريب

شاركت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وعضو لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة CEPA التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC في الدورة الـ22 للجنة والتي جاءت بعنوان "تحويل المؤسسات بشكل عاجل إلى عالم أكثر اخضرارًا وشمولًا ومرونة في أوقات الأزمات المتعددة".

وأوضحت شريف، أنها شاركت مع عدد من الخبراء في مناقشة ورقتي عمل؛ حيث ناقشت الورقة الأولى أهمية التدريب وتنمية وبناء القدرات للكوادر البشرية المختلفة.

وأشارت شريف إلى أن الورقة الثانية تأتي بعنوان "تعزيز مبدأ الحوكمة الفعالة المتعلق بالمشاركة في دعم أهداف التنمية المستدامة" والتي ناقشت أهمية مبدأ المشاركة والتي تأتي في صميم برنامج التنمية المستدامة 2030، حيث تتناول الورقة المشاركة بأنواعها المختلفة، مع دمج الفئات المختلفة في المجتمع بكل الأنشطة والتي تضم المرأة والشباب وذوي الهمم، كما توضح الورقة طرق التفاعل والمشاركة المختلفة، والمشاكل والمعوقات الرئيسية التي تواجه المشاركة العامة، وتنتهي الورقة بعدد من التوصيات للوصول إلى نموذج أفضل للمشاركة العامة.

وكانت شريف، قد تم تعيينها في 2021 عضو في لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة CEPA التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ضمن 24 خبيرا يمثلون عدة دول مختلفة لمدة أربعة أعوام؛ كأول مصرية يتم تعيينها بهذه اللجنة التي تجتمع كل عام لمناقشة موضوعات وأوراق السياسات الخاصة بالإدارة والحوكمة وعدد من الموضوعات؛ وترفع اللجنة توصياتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعميمها على الدول الأعضاء للتنفيذ.