العامري فاروق: «غرامة كهربا سيتم دفعها خلال أيام»

طمأن العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، جماهير الفريق الأحمر بشأن استمرار مشاركة محمود عبد المنعم «كهربا» في المباريات، بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

ويُعد كهربا مهددًا بالغياب عن مباريات الأهلي المقبلة في المسابقات المختلفة، حال عدم سداد الغرامة المستحقة لصالح نادي الزمالك، قبل انتهاء المهلة المحددة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال العامري فاروق في تصريحات تليفزيونية: «الأهداف الثلاثة للأهلي أفضل من بعضها، هدف كهربا فتح الطريق لتحقيق الفوز، وهدف حسين الشحات (الثاني) منح دافعا للاعب، أما الثالث فكان مبدعا».

وأضاف: «لا تقلقوا بشأن غرامة كهربا، سيتم دفعها خلال أيام».

وعن هزيمة الأهلي أمام صن داونز، قال: «من الخطأ أن يهزم فريق بحجم الأهلي بمثل هذه النتيجة، خاصة أنها كانت 3-2 وبعد الاقتراب من التعادل سجل المنافس هدفين من هجمتين مرتدتين».

وبسؤاله عن حقيقة توقيع عقوبات على اللاعبين بعد الهزيمة أمام صن داونز: «الأهلي لا يعلن عقوباته ضد اللاعبين، وإذا فعلها يكون ذلك لهدف معين».

وأتم: «أتمنى أن تكون مباراة الهلال بداية لعودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات».