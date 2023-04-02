جائزة دبي للقرآن تختار أحمد عمر هاشم شخصية العام الإسلامية

أعلنت جائزة دبى الدولية للقرآن الكريم، اليوم الأحد، اختيار الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق شخصية العام الإسلامية.



وقال الدكتور سعيد حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن، إنه تم منح الجائزة للداعية المصري تقديرا "لدوره الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين".



وأضاف حارب، لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الدكتور أحمد هاشم قدم خدمات كبيرة للإسلام من خلال موقعه السابق رئيسا لجامعة الأزهر ومن خلال مؤلفاته التي تجسد قيم الاسلام، إلى جانب مشاركاته في المؤتمرات والندوات واللقاءات الإسلامية والدولية ذات الصلة بالإسلام والمسلمين.



وتعد جائزة شخصية العام الإسلامية واحدة من كبريات الجوائز الإسلامية في العالم، وتتمتع بقدر كبير من الاهتمام عالميا كونها تمنح لشخصيات بارزة لها بصمات قوية في خدمة الإسلام.



والدكتور أحمد عمر هاشم حاصل الماجستير في الحديث وعلومه، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، والدكتوراه في الحديث وعلومه سنة 1973، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في كلية أصول الدين بالقاهرة بجامعة الأزهر.



وعمل الدكتور هاشم نائبا لرئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، ثم نائبا لرئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث ثم رئيسا لجامعة الأزهر.



وهو عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



وحاز على جائزة الدولة التقديرية بمصر عام 1992، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وله أكثر من 120 مؤلفا في مجال الحديث والسنة والنبوية والأحكام الشرعية أثرت المكتبة الإسلامية.



ونال جائزة شخصية العام الإسلامية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والمشير عبد الرحمن سوار الذهب الرئيس السابق للسودان، والشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ محمد على الصابوني، والشيخ عبدالرحمن السديس والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.