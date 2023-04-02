إيران: مقتل ضابط ثان في الحرس الثوري بعد الغارة الإسرائيلية على سوريا

ذكرت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية الإيرانية للأنباء أن ضابطا ثانيا في الحرس الثوري الإيراني، قتل في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية على العاصمة السورية الأسبوع الماضي.

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية وإيرانية قد ذكرت أمس الأول الجمعة أن قوات إسرائيلية قصفت عددا من الأهداف في ضواحي دمشق، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ارنا" في ذلك الوقت أن مستشارا عسكريا لدى وحدة القيادة الالكترونية، بالحرس الثوري الإيراني قتل في الهجوم.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن الموقع الالكتروني الرسمي للحرس الثوري الإيراني إن عضوا ثانيا بالفيلق، يدعى مقداد مقداني، لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها، خلال الغارة الجوية.

وتسببت الغارات الإسرائيلية في مدينة حمص السورية في إصابة خمسة جنود.