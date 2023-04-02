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الأحد 2 أبريل 2023.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق

محمد عصام
نشر في: الأحد 2 أبريل 2023 - 11:03 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أبريل 2023 - 11:03 ص

 

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الأحد 2 أبريل 2023.

 

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
استقر أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات.
واستقر سعر البصل ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.
واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.
وسجلت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 14 إلى 20 جنيها
وثبت سعر الباذنجان ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
واستقرت أسعار الفلفل الرومي لتتراوح بين 11 إلى 15 جنيها.
واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 11 إلى 14 جنيها.
واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 9 إلى 14 جنيها.
واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.

• جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:
استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.
وسجل سعر الليمون البلدي ما بين 6 إلى 12 جنيها.
وتراوح سعر التين البرشومي بين 7 إلى 15 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.
واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.
واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
واستقر سعر الكنتالوب ليتراوح من 6 إلى 12 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.

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