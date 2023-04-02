وزيرا خارجية اليابان والصين يلتقيان لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام

التقى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، نظيره الصيني تشين جانج في الصين، اليوم الأحد، لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأعرب الجانبان مسبقا عن رغبتهما في تحسين العلاقات، التي تضررت بسبب الكثير من القضايا الشائكة.

وكانت آخر زيارة يقوم بها وزير خارجية ياباني للصين قبل جائحة كورونا في أواخر عام 2019، كما كان آخر لقاء مباشر بين وزيري خارجية الدولتين في أواخر عام 2020.

ويذكر أن هناك خلافات ضخمة بشأن مزاعم الصين الإقليمية في بحر الصين الشرقي والتعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة وتوسع الجيش الياباني.

كما هناك خلاف بين الدولتين بشأن القيود الجديدة المفروضة على تصدير اليابان لمعدات تصنيع اشباه المواصلات، والتخلص من مياه التبريد الملوثة من المفاعل النووي المتضرر في فوكوشيما في المحيط الهادئ.

كما أن اعتقال موظف بشركة استيلاس اليابانية للأدوية بتهمة التجسس في الصين مؤخرا أدى لتفاقم التوترات بين الدولتين.

وقد تم الاتفاق على لقاء الوزيرين خلال مباحثات بين الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-المحيط الهادي في بانكوك في نوفمبر الماضي.