محمد رجب: أرفض تجسيد الشخصيات الفنية

أكد الفنان محمد رجب، عدم تفضيله تجسيد شخصية أو حياة أي من نجوم زمن الفن الجميل، موضحا أن هؤلاء نجوم عظام وحبهم الجمهور على شكلهم وطباعهم وتجسيدهم أمر صعب، قائلا: «مش بفضل أجسد شخصية حد والتجارب اللي زي ده بحس انها تحتاج بذل مجهود كبير».

وأشار الفنان محمد رجب، خلال حواره ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم السبت، إلى أنه قد يكتب في يوم مذكراته الشخصية، قائلا: «مش بفضل أجسد شخصية حد وممكن أكتب مذكراتي في يوم من الأيام وأنا فخور بنفسي».

وكشف الفنان محمد رجب، عن أنه يتابع مسلسل «سوق الكانتو» خلال دراما رمضان الحالي، مضيفا: «مهتم اتابع مسلسل سوق الكانتو وتابعت منه حوالي 6 حلقات حتى الآن».