رويترز: السعودية تعتزم دعوة الأسد لحضور القمة العربية بالرياض في مايو المقبل

نقلت وكالة أنباء رويترز، عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن المملكة العربية السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد، لحضور القمة العربية التي تستضيفها الرياض في مايو المقبل.

وبحسب موقع "العين" الإماراتي، قال مصدران إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيتوجه إلى دمشق، في الأسابيع المقبلة، لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة المقرر عقدها يوم 19 مايو المقبل.

وقبل أسبوع دارت مباحثات سعودية سورية حول استئناف الخدمات القنصلية بعد سنوات من القطيعة، وفق إعلام حكومي سعودي نقلا عن مسئول بخارجية المملكة.

آنذاك قال المسئول السعودي إنه "في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإنّ البحث جار بين المسئولين في المملكة ونظرائهم في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية".

وكانت رويترز قد أكدت أن السعودية وسوريا اتفقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد، في خطوة من شأنها أن تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في عودة دمشق إلى الصف العربي.

مصدر إقليمي قال بدوره قبل أيام إن الاتصالات بين الرياض ودمشق اكتسبت زخما بعد اتفاق تاريخي لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران، الحليف الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد.

وعودة العلاقات بين الرياض ودمشق سيكون بمثابة أهم تطور حتى الآن في تحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع سوريا.