تشابي ألونسو: ليفركوزن ينتظره تحد كبير للتأهل لنهائي كأس ألمانيا

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أكد تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن أن فريقه أمام تحد كبير عندما يواجه فورتونا دوسلدورف أحد أندية دوري الدرجة الثانية غدا الأربعاء، في نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم.

ويتطلع ألونسو للفوز بكأس ألمانيا كمدرب، بعد أن سبق له التتويج باللقب كلاعب عام 2016 بقميص بايرن ميونخ.

وقال ألونسو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه "سنكون أمام تحد كبير غدا، لن نتعامل مع المباراة باستخفاف".

وأشار المدرب الإسباني إلى أن "الوصول للمباراة النهائية هو إنجاز عظيم للاعب كرة القدم، وتجربة استثنائية للنادي أيضا، لذا نتطلع لتحقيق الفوز غدا".

وشدد ألونسو "ستكون مباراة صعبة، لأن المنافس فريق مرن يجيد الاستحواذ على الكرة وبإمكانهم أيضا الاعتماد على الهجمات المرتدة، وسيخوضون اللقاء بحماس كبير، ونحن أيضا".

واضاف تشابي ألونسو "نحتاج إلى دعم جماهيرنا غدا لاغتنام هذه الفرصة الكبيرة، لأن حماسهم يتطاير في أجواء الملعب، وجماهيرنا تتطلع أيضا للمباراة النهائية في برلين، وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".

واختتم مدرب ليفركوزن تصريحاته قائلا: "نهائي الكأس في برلين مباراة لها طابع خاص، ولدي ذكريات رائعة ومميزة، فهي يمكن مقارنتها بنهائي دوري أبطال أوروبا، فالكل يريد معايشة أجواء هذه التجربة".