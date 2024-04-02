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رد محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي عن استعانة مصطفى شوبير بوالده الإعلامي أحمد شوبير، لإفساد انضمامه للأهلي في يناير الماضي.

ورد أبو جبل على سؤال رامز جلال خلال برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" قائلا "معرفش.. وبلاش الكلام ده".

وأضاف "شرف لأي لاعب الانضمام للأهلي، لكن كل شيء قسمة ونصيب".

ونفى محمد أبو جبل أنه قد تأثر بالتفاوض مع الأهلي خلال الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا، قائلا "هل تأثرت بالمفاوضات في ركلات الترجيح ولم أتأثر بها 120 دقيقة طوال المباراة؟".

وفسر حارس مرمى البنك الأهلي السبب في اتجاهه للزاوية اليمنى بجميع ركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، قائلا "لكل حارس مرمى مدرسته في التعامل مع ركلات الترجيح، ولدي إثبات بمقاطع فيديو أن لاعبي الكونغو يسددون في الزاوية اليمنى".