«الديار القطرية» تعدل عقد مقاولة فندق «سانت ريجس» بكورنيش النيل

محمد طارق: 515 مليون دولار تكلفة المشروع.. وإجراء تعديلات تتوافق مع اشتراطات المحافظة

أجرت شركة الديار القطرية المالكة لمشروع «سانت ريجس» المقام على كورنيش النيل بالقاهرة، تعديلات على عقود مقاولة المشروع الفندقى مع شركة اتحاد المقاولين العالمية «CCC».

وقال محمد طارق نائب الرئيس التنفيذى لشركة «CCC» المقاول الرئيسى للمشروع إن التعديلات التى اجريت على عقود المشروع تهدف التوافق مع النشاط الفندقى ومتطلبات محافظة القاهرة، لكى يتوافق المشروع مع الاشتراطات الأمنية والحماية المدنية، والمقرر لها ان تنتهى فى شهر يونية المقبل.

اضاف لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان الشركة انتهت من العقد الرئيسى للمشروع والبالغ قيمته 515 مليون دولار، قامت الديار القطرية بسداد كامل مستحقاته، مشيرا إلى ان العقد فى مراحله النهائية.

وتتولى جماعة المهندسين الاستشاريين الاشراف العام والتصميمات الهندسية للمشروع، وحسب الموقع الالكترونى لشركة الديار القطرية يضم المشروع برجين الأول من 36 طابقًا تضم 103 وحدات سكنية فاخرة، ويتألف الثانى من 37 طابقًا تضم 226 غرفة فندقية و60 جناحا و114 شقة فندقية فاخرة، بالإضافة إلى فندق «سانت ريجيس» ويضم 286 غرفة و80 شقّة مكتملة الخدمات، بجانب 149 شقّة سكنية.

وتمتلك الديار القطرية عدة مشاريع فى السوق المصرية، لم ينفذ منها سوى مشروع «سانتت ريجيس» ومازالت فى نزاعات قانونية حول مشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية مساحة 8 ملايين و 500 متر، ومشروع بمدينة شرم الشيخ مساحة 300 الف متر بواقع ثلاث قطع، ويعد مشروع الغردقة اكبر استثمارات الشركة فى مصر على مساحة 30 مليون متر تقع بين خليج سوما باى وخليج ماكادى باى على طريق الغردقة ــ سفاجا، وتعاقدت عليها الشركة عن طريق التخصيص مع الهيئة العامة للتنمية السياحية عام 2006، مقابل 1 دولار امريكى لسعر المتر.