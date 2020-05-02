- رغم تحديات كورونا ووسط انتكاسة عالمية لمبيعات الهواتف الذكية

وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء، انخفضت مبيعات الهواتف الصينية بشكل كبير حيث بلغت 22% بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الربع الأول من عام 2020، بينما تمكنت شركة هواوى من تحقيق زيادة في معدل مبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعالم 2020 بنمو 6% ليصل عدد هواتفها المباعة إلى 28.7 مليون هاتف، وتصبح الشركة رقم واحد بالعالم في مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الاول من عام 2020، متخطية عدد الهواتف المباعة من قبل أقرب منافسيها.

كما قامت شركة هواوي مؤخراً بالكشف عن نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2020، والتي أعلنت من خلالها عن تحقيق إيرادات بلغت 25.7 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 1.4% سنوياً. وبهذا تظل هواوي تحتفظ بالمرتبة الثانية في قائمة أكبر مُصنعي الهواتف الذكية بالعالم، وتحتل المرتبة الأولي كأكبر مُصنع هواتف ذكية في الصين.

والجدير بالذكر، أن تلك النتائج تتوافق مع استراتيجية الشركة التي اتبعها خلال فترة أزمة كورونا الحالية والتي تركز على التعاون الكامل مع مورديها وشركائها وعملائها من أجل مواكبة التحديات التي تواجه العالم، بالإضافة الي تحقيق عدة مكاسب منها شحن أكثر من 8 مليون هاتف ذكي يدعم تقنية 5G للاتصالات، وأخيراً إطلاق سلسلة هواتف HUAWEI P40، التي لاقت نجاح واشادة المستهلكين حول العالم.