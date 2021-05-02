رسالة خطية من العاهل السعودي لسلطان عمان تتعلق بالعلاقات الثنائية

تسلم سلطان عمان هيثم بن طارق، رسالة خطية، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين ودول المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم /الأحد/ أن الرسالة تسلمها نيابة عن السلطان هيثم بن طارق، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وخلال اللقاء، بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، مع وزير الخارجية السعودي، العلاقات المتنامية الوطيدة بين السلطنة والمملكة انطلاقا من الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين.

واستعرض الجانبان عددا من القضايا الراهنة المتعلقة بدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والأمور ذات الاهتمام المشترك.