رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق هان يعلن ترشحه للرئاسة

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق هان دوك سو اليوم الجمعة ترشحه للرئاسة، وذلك قبل شهر واحد من توجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع لاختيار خليفة للرئيس السابق المعزول يون سوك يول.

وأعلن هان عن ترشحه لانتخابات 3 يونيو/حزيران في الجمعية الوطنية بعد يوم واحد من استقالته من منصب القائم بأعمال الرئيس ورئيس الوزراء، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويعتبر هان، الذي كان رئيسا للوزراء في عهد رئيسين -ليبرالي ومحافظ - وشغل أيضا منصب سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة، هو المرشح الأوفر حظًا بين المحافظين لمنافسة لي جاي ميونج، المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الليبرالي.