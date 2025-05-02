روبيو: أوكرانيا وروسيا لا تزالان بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق سلام

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الخميس إن أوكرانيا وروسيا لا تزالان بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق سلام رغم بعض التقدم الذي تم إحرازه في الآونة الأخيرة، محذرا من أنه بدون تحقيق انفراجة في الوقت المناسب، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعيد النظر في الدور الأمريكي في الوساطة.

وقال روبيو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: ”لقد اقتربوا من بعضهم، لكنهم لا يزالون بعيدين عن بعضهم، وسيتطلب الأمر انفراجة حقيقية هنا في وقت قريب جدا لجعل هذا الأمر ممكنا“.

وأضاف روبيو أنه بخلاف ذلك، "سيتعين على الرئيس أن يتخذ قرارا بشأن مقدار الوقت الذي سنخصصه لهذا الأمر".

وقال إن الولايات المتحدة تواجه قضايا عالمية ملحة أخرى، وذكر الصراع التجاري مع الصين وخطط إيران النووية كأمثلة على ذلك.

وأكد روبيو مجددا أنه لا يوجد حل عسكري للحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكنه احتلال أوكرانيا بأكملها، ولا يمكن لأوكرانيا أن تدحر القوات الروسية ”إلى مواقعها التي كانت عليها في عام 2014“.