استشهد الليلة شاب فلسطيني، فيما أصيب أربعة آخرون بالرصاص الحي، خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة "يعبد" في محافظة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، إن الشاب بلال كبها (24 عامًا) استشهد في مستشفى "جنين" الحكومي مُتأثرًا بالرصاص الحي، فيما أصيب أربعة آخرون بالرصاص الحي، بينهم حالتان حرجتان، خلال اشتباكات مع الاحتلال.

وقالت مصادر في جنين إن أكثر من 300 جندي من قوات الاحتلال اقتحموا منزل الشهيد ضياء حمارشة في بلدة "يعبد" جنوب غرب جنين.