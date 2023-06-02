إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وبالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، في شمال الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت مصادر أمنية وطبية فلسطينية، أن طفلا أصيب بقنبلة غاز، فيما أصيب آخرون بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق محافظة "نابلس".



وأضافت المصادر أن فلسطينيين اثنين أصيبا بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان في شرق قلقيلية.



وردد المشاركون في المسيرة شعارات وطنية تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية، إحياء للذكرى السادسة والخمسين لاحتلال الضفة الغربية وما نتج عنه من نكسة حلت بالشعب الفلسطيني.