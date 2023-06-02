 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

رام الله - أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 11:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 11:10 ص

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة خمسة فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن الاحتلال اعتقل رجلا من قرية "برقة" شمال محافظة "نابلس"، شمال الضفة الغربية، وذلك بعد مداهمة منزله وتفتيشه، فيما جرى اعتقال شاب من بلدة "يعبد" جنوب محافظة "جنين" القريبة من "نابلس" والتي تعتبر معقل المقاومة الفلسطينية.

وفي الجنوب، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، من بينهم شقيقان، خلال اقتحامها بلدة "بني نعيم" شرق محافظة "الخليل".

وذكرت المصادر أن أحد الثلاثة المعتقلين بالخليل، أسير محرر.


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