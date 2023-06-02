روسيا في المرتبة الـ18 في التصنيف العالمي لمصدري الأغذية

كشفت نائبة رئيس الوزراء الروسي فيكتوريا أبرامشينكو، أن روسيا صعدت إلى المرتبة الـ18 في التصنيف العالمي لمصدري الأغذية، مشيرة إلى أنها في العام الماضي 2022 حافظت على صدارة مصدري القمح في العالم.



وقالت أبرامشينكو -خلال اجتماع مجلس وزارة الزراعة الروسية، بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- "إن روسيا تشعر بالثقة في سوق الغذاء العالمي، كونها موردا مستقرا للمواد الغذائية، لقد صعدنا إلى المرتبة 18 في التصنيف العالمي للدول المصدرة للأغذية، ونحتل المرتبة الأولى في صادرات القمح".



وأضافت أن جغرافية الصادرات الزراعية الروسية تغطي حوالي 160 دولة في العالم، حيث تولي الحكومة اهتماما كبيرا لدعم الصادرات الغذائية.. وتابعت "في العام الماضي، تلقت 412 شركة روسية دعما ماليا بقيمة 7 مليارات روبل لسداد جزء من تكاليف شحن مواد غذائية تقدر بنحو 6 ملايين طن، وفي هذا العام ستتم زيادة التمويل لهذا الإجراء إلى 11 مليار روبل، وبالتالي سنتمكن من دعم تصدير المنتجات الزراعية بكمية لا تقل عن 7.3 مليون طن".



يشار إلى أن روسيا في العام 2022 قامت بتحديث الرقم القياسي لحصاد الحبوب الإجمالي، حيث تم حصاد ما مجموعه 157 ألفا و676 مليون طن، بزيادة 29.9% عن العام 2021، وفيما يتعلق بالقمح تم حصاد 104 آلاف و237 مليون طن بزيادة تقدر بـ37%، ومن المتوقع في 2023 أن يكون إجمالي محصول الحبوب في روسيا 123 مليون طن، منها 78 مليون طن من القمح.