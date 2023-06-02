خضيرة وفولف يحلان محل فولر في إدارة المنتخب الألماني عقب يورو 2024

كشفت مصادر مقربة من الاتحاد الألماني لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن سامي خضيرة، المتوج مع منتخب البلاد بكأس العالم، وهانيس فولف، مدرب منتخب الشباب تحت 20 عاما، سيحلان محل رودي فولر في إدارة المنتخب الألماني عقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وأشار موقع "شبورت بوتزر" إلى نفس النبأ في تقرير نشره اليوم الجمعة، لكن الاتحاد الألماني للعبة لم يعلق حتى الآن.

وكان أوليفر بيرهوف رحل عن المنصب، الذي يتولى شاغله مسؤولية تعيين المدربين وإدارة الأكاديمية والأمور غير الرياضية للبطولات، بعد خروج المنتخب الأول من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وجرى تعيين رودي فولر، لاعب ومدرب المنتخب الألماني السابق في المنصب بشكل مؤقت، وسيظل في المنصب حتى نهاية يورو 2024 التي تقام في ألمانيا.

لكن فولر سيعود إلى اعتزاله من جديد وسيتولى خضيرة وفولف المنصب، وذلك بعد أن رأى مسؤولو الاتحاد الألماني أن مهام المنصب ثقيلة بالنسبة لشخص واحد أن يتحملها.

وسيكون على خضيرة /36 عاما/ ترك منصبه الاستشاري في ناديه السابق شتوتجارت، ليبدأ العمل بالاتحاد.

وسينصب تركيز فولف /42 عاما/ بشكل أساسي على اللاعبين الشباب، ولم تتضح الصورة بعد حول ما إذا كان سيستمر في منصبه كمدير فني لمنتخب الشباب من عدمه.