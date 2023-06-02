إصابة فلسطيني وطفله بطلقات نارية قرب مستوطنة بالضفة الغربية

أصيب فلسطيني وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات بجروح خطيرة، جراء إطلاق نار بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية يوم الخميس.

ووفقا لما أعلنه جهاز الإسعاف الإسرائيلي فإن الاثنين حالتهما خطيرة.

وبحسب تقارير فلسطينية، كان الأب وابنه يجلسان في سيارة عندما وقع الحادث. واكتفى جيش الاحتلال الإسرائيلي بتأكيد إطلاق أعيرة نارية بالقرب من نقطة عسكرية. ولم يتضح من أطلق الرصاص.

ولا يزال الوضع الأمني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية متوترا للغاية منذ شهور، في ظل تكرار حدوث الاشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية.

ويقوم جيش الاحتلال بمزيد من المداهمات منذ وقوع سلسلة الهجمات.

يشار إلى أنه منذ بداية العام، استشهد 118 فلسطينيا في عمليات عسكرية إسرائيلية أو مواجهات أو بعد هجمات من جانبهم. وفي نفس الفترة قتل 18 إسرائيليا وأوكراني وإيطالي في هجمات.