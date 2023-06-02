منتدى أفريقيا الإقليمي الثاني لتمويل مشروعات المناخ يسعى لحشد تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ

ناقش منتدى أفريقيا الإقليمي الثاني لتمويل مشروعات المناخ، الذي سينعقد في كينيا خلال شهر سبتمبر المقبل، سبل تمويل وتنفيذ عدد من مشروعات المناخ بعدد من الدول الأفريقية تستهدف تحقيق أهداف المناخ، فضلًا عن إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة.



جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.



ويأتي المنتدى في إطار النسخة الثانية من المنتديات الإقليمية الخمسة التي تنظمها الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ.



ومن المقرر أن يناقش الاجتماع التحضيري الذي سيعقد في أبيدجان يوم الاثنين المقبل على هامش اجتماع الرؤساء التنفيذيين الأفارقة فرص الربط بين هذه المشروعات وجهات التمويل والاستثمار المختلفة.



وتتضمن قائمة المشروعات:



- مشروع للنقل الكهربائي تنفذه شركة Oanda Clean Energy Ltd في نيجيريا، ويستهدف إدخال الحافلات الكهربائية إلى الشارع النيجيري مع إنشاء محطات الشحن الكهربائي وإعداد البنية الأساسية اللازمة لذلك، وتبلغ تكلفة المشروع نحو ١٩٦ مليون دولار مع توقعات بأن تبلغ عائداته خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل نحو ١,٧ مليار دولار، كما سيوفر نحو خمسة آلاف وظيفة سنويًا خلال هذه الفترة.



- مشروع لاستغلال أرصدة الكربون تنفذه شركات Imperative Global وiRise بهدف استعادة نحو ٤٠ ألف هكتار من الغابات الأصلية في مالاوي وتوفير مواقد طهي محسنة لنحو ٤٨٦ ألف أسرة، وتبلغ تكلفة المشروع نحو ١٨٠ مليون دولار.



- مشروع إنشاء محطة لاستغلال المخلفات لتوليد الطاقة في نيجيريا وتنفذه شركة Phoenix Edison بتكلفة ١١٦ مليون دولار، ويستهدف المشروع استغلال ٢٧٠ ألف طن من المخلفات الصلبة سنويًا لتوليد الطاقة بما يساهم في خفض الانبعاثات الضارة بواقع ٦٠ ألف طن سنويًا وتوفير المئات من فرص العمل.



- مشروع تنفذه شركة Ampersand لإدخال الدراجات الكهربائية إلى الشارع في كل من رواندا وكينيا مع إنشاء محطات شحن كهربائية وإعداد البنية الأساسية اللازمة لذلك، والهدف من المشروع هو خفض الانبعاثات الضارة بنحو ١,٧ مليون طن حتى عام ٢٠٣٠ والحفاظ على جودة الهواء في المناطق الريفية بشرق أفريقيا، وتبلغ تكلفة المشروع نحو ١٠٠ مليون دولار.



- مشروع تنفذه شركة Ziz Energie في تشاد بتكلفة ٩٠ مليون دولار لنشر وحدات استقبال الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء في عدد كبير من المناطق الحضرية والريفية، ويستهدف المشروع توصيل الكهرباء لنحو مليون شخص بحلول عام ٢٠٣٠ مع تخفيض الانبعاثات الكربونية بواقع ٢٦ ألف طن حتى العام ذاته.



- مشروع تنفذه شركة Safi Organics في كينيا بتكلفة ٣ مليون دولار، ويستهدف استغلال الموارد المحلية للمدن والقرى في إنتاج الأسمدة من خلال محطات تصنيع صغيرة، ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع نحو ٣ ملايين مزارع حتى عام ٢٠٣٠ وعزل ما لا يقل عن خمسة ملايين طن من الانبعاثات الضارة سنويًا.