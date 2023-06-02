تشييع جنازة مهندسة توفيت بسبب الطقس السيئ بمدينة بالعاشر من رمضان

شيع أهالي مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الخميس، جنازة مهندسة لقيت مصرعها بسبب الطقس السيئ والعاصفة الترابية بالقرب من أحد المولات التجارية، بجوار جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

ودفن جثمان المتوفاة في مقابر الأسرة بمنطقة الروبيكي في مدينة العاشر من رمضان، بعدما أدى المشيعون صلاة الجنازة في مسجد التوحيد بالمدينة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ بورود إشارة من مستشفى الهلال الأخضر في مدينة العاشر من رمضان بوصول المهندسة رانيا مصطفى، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية، حدوث إصابة المتوفاة التي أودت بحياتها إثر سقوط جزء من واجهة بناية (لافتة كلادينج)؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، بالقرب من أحد المولات التجارية بجوار جمعية مستثمري العاشر من رمضان في دائرة ونطاق قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وتبين من توقيع الكشف الطبي على الجثة حدوث كسر في الجمجمة جراء الحادث أودى بحياة المتوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث.